Соломаха Никита Гавриилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоломаха Никита Гавриилов

Соломаха Никита Гавриилов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Соломаха Никита Гавриилов
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1841
Родственная связь
Сын главы [1]
Номер семьи
80
Номер в семье
3
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 16 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 80
01 | Соломаха Гавриил Федоров: 23 года | Козаки - глава |
02 | Соломаха Анастасия Каленикова: 20 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Соломаха Никита Гавриилов: 1 год | Козаки - Сын главы [1] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.