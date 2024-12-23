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Омельяненко Феодор Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Омельяненко Феодор Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
41
Год рождения вычисленный
1801
Родственная связь
Глава
Номер семьи
77а
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 16 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 77а
01 | Омельяненко Феодор Иванов: 41 год | Козаки - Глава |
02 | Омельяненко Дария Петрова: 38 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Омельяненко Андрей Феодоров: 15 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Омельяненко Мария Феодорова: 8 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Омельяненко Тихон Феодоров: 4 года | Козаки - Сын главы [1] |
06 | Омельяненко Яким Феодоров: 2 года | Козаки - Сын главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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