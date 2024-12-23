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Омельяненко Петр Федоров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Омельяненко Петр Федоров
Пол
муж
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1831
Родственная связь
Сын Федора [2]
Номер семьи
75а
Номер в семье
5
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 16
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 75а
01 | Омельяненкова Стефанида Филимонова: 70 лет | Козаки - глава |
02 | Омельяненко Федор Романов: 40 лет | Козаки - Не указано |
03 | Омельяненко Улияна Игнатова: 32 года | Козаки - Жена Федора [2] |
04 | Омельяненко Иван Федоров: 13 лет | Козаки - Сын Федора [2] |
05 | Омельяненко Петр Федоров: 11 лет | Козаки - Сын Федора [2] |
06 | Омельяненко Варвара Федорова: 5 лет | Козаки - Дочь Федора [2] |
07 | Омельяненко Евфросиния Федорова: 1 год | Козаки - Дочь Федора [2] |
08 | Омельяненко Михаил Романов: 35 лет | Козаки - Брат Федора [2] |
09 | Омельяненко Варвара Иванова: 32 года | Козаки - Жена Михаила [8] |
10 | Омельяненко Косма Михаилов: 6 лет | Козаки - Сын Михаила [8] |
11 | Омельяненко Домникия Михаилова: 1 год | Козаки - Дочь Михаила [8] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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