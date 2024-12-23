Омельяненко Иван Федоров
Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Омельяненко Иван Федоров
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 13
- Год рождения вычисленный
- 1829
- Родственная связь
- Сын Федора [2]
- Номер семьи
- 75а
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- Козаки
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 16
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 75а
01 | Омельяненкова Стефанида Филимонова: 70 лет | Козаки - глава |
02 | Омельяненко Федор Романов: 40 лет | Козаки - Не указано |
03 | Омельяненко Улияна Игнатова: 32 года | Козаки - Жена Федора [2] |
04 | Омельяненко Иван Федоров: 13 лет | Козаки - Сын Федора [2] |
05 | Омельяненко Петр Федоров: 11 лет | Козаки - Сын Федора [2] |
06 | Омельяненко Варвара Федорова: 5 лет | Козаки - Дочь Федора [2] |
07 | Омельяненко Евфросиния Федорова: 1 год | Козаки - Дочь Федора [2] |
08 | Омельяненко Михаил Романов: 35 лет | Козаки - Брат Федора [2] |
09 | Омельяненко Варвара Иванова: 32 года | Козаки - Жена Михаила [8] |
10 | Омельяненко Косма Михаилов: 6 лет | Козаки - Сын Михаила [8] |
11 | Омельяненко Домникия Михаилова: 1 год | Козаки - Дочь Михаила [8] |
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.