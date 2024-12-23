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Омельяненко Даниил Онисимов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Омельяненко Даниил Онисимов
Пол
муж
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1824
Родственная связь
Брат главы [1]
Номер семьи
74
Номер в семье
7
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 16
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 74
01 | Омельяненко Пантелимон Онисимов: 28 лет | Козаки - глава |
02 | Омельяненко Параскева Матвеева: 28 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Омельяненко Максим Пантелимонов: 3 года | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Омельяненко Наум Пантелимонов: 4 года | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Омельяненко Михаил Онисимов: 27 лет | Козаки - Брат главы [1] |
06 | Омельяненко Никита Онисимов: 23 года | Козаки - Брат главы [1] |
07 | Омельяненко Даниил Онисимов: 18 лет | Козаки - Брат главы [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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