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Ребрик Евфросиния Петрова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Ребрик Евфросиния Петрова
Пол
жен
Возраст (лет)
41
Год рождения вычисленный
1801
Родственная связь
Жена главы [1]
Номер семьи
71
Номер в семье
2
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 15
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 71
01 | Ребрик Тимофей Василиев: 41 год | Козаки - глава |
02 | Ребрик Евфросиния Петрова: 41 год | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Ребрик Мария Тимофеева: 12 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Ребрик Николай Тимофеев: 9 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Ребрик Артем Тимофеев: 23 года | Козаки - Сын главы [1] |
06 | Ребрик Варвара Тимофеева: 25 лет | Козаки - Жена Артема [5] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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