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Педорич Афанасий Василиев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Педорич Афанасий Василиев
Пол
муж
Возраст (лет)
39
Год рождения вычисленный
1803
Родственная связь
глава
Номер семьи
69б
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 15
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 69б
01 | Педорич Афанасий Василиев: 39 лет | Козаки - глава |
02 | Педорич Евфросиния Игнатова: 33 года | Козаки - Жена главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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