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Кулик Стефан Трофимов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Кулик Стефан Трофимов
Пол
муж
Возраст (лет)
37
Год рождения вычисленный
1805
Родственная связь
глава
Номер семьи
67в
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 14 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 67в
01 | Кулик Стефан Трофимов: 37 лет | Козаки - глава |
02 | Кулик Елисавета Авраамова: 33 года | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Кулик Ксения Стефанова: 6 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Кулик Стефан Стефанов: 4 года | Козаки - Сын главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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