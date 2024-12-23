Назим Мария Михаилова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Назим Мария Михаилова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1837
- Родственная связь
- Дочь главы [1]
- Номер семьи
- 67
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- Козаки
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 14 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 67
01 | Назим Михаил Яковлев: 52 года | Козаки - Глава |
02 | Назим Евфросиния Космина: 36 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Назим Анна Михаилова: 20 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Назим Стефанида Михаилова: 18 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Назим Агафия Михаилова: 17 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
06 | Назим Параскева Михаилова: 14 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
07 | Назим Мария Михаилова: 8 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
08 | Назим Мария Михаилова: 5 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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