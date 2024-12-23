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Кулик Ирина Николаева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Кулик Ирина Николаева
Пол
жен
Возраст (лет)
23
Год рождения вычисленный
1819
Родственная связь
Жена Трофима [2]
Номер семьи
65
Номер в семье
3
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 14
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 65
01 | Кулик Илия Игнатов: 52 года | Козаки - глава |
02 | Кулик Трофим Илиин: 24 года | Козаки - Сын главы [1] |
03 | Кулик Ирина Николаева: 23 года | Козаки - Жена Трофима [2] |
04 | Кулик Сергей Трофимов: 5 лет | Козаки - Сын Трофима [2] |
05 | Кулик Евтихий Трофимов: 2 года | Козаки - Сын Трофима [2] |
06 | Кулик Анна Трофимова: 1 год | Козаки - Дочь Трофима [2] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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