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Кулик Илия Игнатов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Кулик Илия Игнатов
Пол
муж
Возраст (лет)
52
Год рождения вычисленный
1790
Родственная связь
глава
Номер семьи
65
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 14
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 65
01 | Кулик Илия Игнатов: 52 года | Козаки - глава |
02 | Кулик Трофим Илиин: 24 года | Козаки - Сын главы [1] |
03 | Кулик Ирина Николаева: 23 года | Козаки - Жена Трофима [2] |
04 | Кулик Сергей Трофимов: 5 лет | Козаки - Сын Трофима [2] |
05 | Кулик Евтихий Трофимов: 2 года | Козаки - Сын Трофима [2] |
06 | Кулик Анна Трофимова: 1 год | Козаки - Дочь Трофима [2] |
Комментарий наборщика
Вдовец
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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