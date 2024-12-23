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Михайленко Тимофей Александров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Михайленко Тимофей Александров
Пол
муж
Возраст (лет)
38
Год рождения вычисленный
1804
Родственная связь
глава
Номер семьи
64
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 13 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 64
01 | Михайленко Тимофей Александров: 38 лет | Козаки - глава |
02 | Михайленко Агафия Игнатова: 35 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Михайленко Петр Тимофеев: 14 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Михайленко Василий Тимофеев: 12 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Михайленко Евдокия Тимофеева: 10 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
06 | Михайленко Агафия Тимофеева: 6 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
07 | Михайленко Мария Тимофеева: 2 года | Козаки - Дочь главы [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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