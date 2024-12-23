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Дедик Марко Антонов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Дедик Марко Антонов
Пол
муж
Возраст (лет)
48
Год рождения вычисленный
1794
Родственная связь
глава
Номер семьи
63
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 13 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 63
01 | Дедик Марко Антонов: 48 лет | Козаки - глава |
02 | Дедик Татияна Трофимова: 43 года | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Дедик Прокофий Марков: 21 год | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Дедик Стефан Марков: 18 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Дедик Федор Марков: 7 лет | Козаки - Сын главы [1] |
06 | Дедик Фекла Маркова: 4 года | Козаки - Дочь главы [1] |
07 | Дедик Улияна Маркова: 1 год | Козаки - Дочь главы [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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