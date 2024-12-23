Михайленко Ольга Семионова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Михайленко Ольга Семионова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1834
- Родственная связь
- Дочь Семиона [4]
- Номер семьи
- 58б
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- Козаки
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 13
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 58б
01 | Михайленко Гавриил Гавриилов: 22 года | Козаки - глава |
02 | Михайленко Марфа Григориева: 23 года | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Михайленко Улияна Гавриилова: 2 года | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Михайленко Семион Гавриилов: 48 лет | Козаки - Брат главы [1] |
05 | Михайленко Агафия Прокофиева: 40 лет | Козаки - Жена Семиона [4] |
06 | Михайленко Анна Семионова: 10 лет | Козаки - Дочь Семиона [4] |
07 | Михайленко Ольга Семионова: 8 лет | Козаки - Дочь Семиона [4] |
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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