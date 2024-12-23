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Михайленкова Мария Феодотова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Михайленкова Мария Феодотова
Пол
жен
Возраст (лет)
26
Год рождения вычисленный
1816
Родственная связь
глава
Номер семьи
55в
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 12 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 55в
01 | Михайленкова Мария Феодотова: 26 лет | Козаки - глава |
02 | Михайленко Стефанида: 17 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
03 | Михайленко Яков: 11 лет | Козаки - Сын главы [1] |
Комментарий наборщика
Вдова, возраст не подходит под возраст детей, возможно ошибка
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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