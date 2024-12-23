Якименко Игнат Василиев
Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Якименко Игнат Василиев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1834
- Родственная связь
- Сын Василия [7]
- Номер семьи
- 49
- Номер в семье
- 10
- Сословие
- Козаки
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 11 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 49
01 | Якименко Антон Михайлов: 40 лет | Козаки - глава |
02 | Якименко Татияна Романова: 38 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Якименко Стефан Антонов: 12 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Якименко Пелагия Антонова: 10 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Якименко Симеон Антонов: 7 лет | Козаки - Сын главы [1] |
06 | Якименко Стефанида Антонова: 3 года | Козаки - Дочь главы [1] |
07 | Якименко Василий Михайлов: 38 лет | Козаки - Брат главы [1] |
08 | Якименко Мария Петрова: 37 лет | Козаки - Жена Василия [7] |
09 | Якименко Евфросиния Василиева: 14 лет | Козаки - Дочь Василия [7] |
10 | Якименко Игнат Василиев: 8 лет | Козаки - Сын Василия [7] |
11 | Якименко Федор Василиев: 6 лет | Козаки - Сын Василия [7] |
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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