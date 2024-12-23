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Коваленко Стефан Трофимов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Коваленко Стефан Трофимов
Пол
муж
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1838
Родственная связь
Сын главы [1]
Номер семьи
47в
Номер в семье
3
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 11
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 47в
01 | Коваленко Трофим Евфимов: 24 года | Козаки - Глава |
02 | Коваленко Марина Евстафиева: 23 года | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Коваленко Стефан Трофимов: 4 года | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Коваленко Стефанида Трофимова: 2 года | Козаки - Дочь главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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