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Коваленко Потапий Феодотов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Коваленко Потапий Феодотов
Пол
муж
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1838
Родственная связь
Сын главы [1]
Номер семьи
44
Номер в семье
5
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 10 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 44
01 | Коваленко Феодот Тимофеев: 58 лет | Козаки - глава |
02 | Коваленко Варвара Андреева: 48 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Коваленко Анна Феодотова: 11 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Коваленко Агафия Феодотова: 7 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Коваленко Потапий Феодотов: 4 года | Козаки - Сын главы [1] |
06 | Коваленко Дамиан Феодотов: 28 лет | Козаки - Сын главы [1] |
07 | Коваленко Мария Стефанова: 20 лет | Козаки - Жена Дамиана [6] |
08 | Коваленко Евфим Тимофеев: 54 года | Козаки - Брат главы [1] |
09 | Коваленко Евдокия Сильвестрова: 50 лет | Козаки - Жена Евфима [8] |
10 | Коваленко Андрей Евфимов: 21 год | Козаки - Сын Евфима [8] |
11 | Коваленко Анастасия Евфимова: 23 года | Козаки - Жена Андрея [10] |
12 | Коваленко Иван Андреев: 3 года | Козаки - Сын Андрея [10] |
13 | Коваленко Василий Андреев: 1 год | Козаки - Сын Андрея [10] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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