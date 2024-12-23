Коваленко Анна Феодотова
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Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Коваленко Анна Феодотова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1831
- Родственная связь
- Дочь главы [1]
- Номер семьи
- 44
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- Козаки
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 10 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 44
01 | Коваленко Феодот Тимофеев: 58 лет | Козаки - глава |
02 | Коваленко Варвара Андреева: 48 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Коваленко Анна Феодотова: 11 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Коваленко Агафия Феодотова: 7 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Коваленко Потапий Феодотов: 4 года | Козаки - Сын главы [1] |
06 | Коваленко Дамиан Феодотов: 28 лет | Козаки - Сын главы [1] |
07 | Коваленко Мария Стефанова: 20 лет | Козаки - Жена Дамиана [6] |
08 | Коваленко Евфим Тимофеев: 54 года | Козаки - Брат главы [1] |
09 | Коваленко Евдокия Сильвестрова: 50 лет | Козаки - Жена Евфима [8] |
10 | Коваленко Андрей Евфимов: 21 год | Козаки - Сын Евфима [8] |
11 | Коваленко Анастасия Евфимова: 23 года | Козаки - Жена Андрея [10] |
12 | Коваленко Иван Андреев: 3 года | Козаки - Сын Андрея [10] |
13 | Коваленко Василий Андреев: 1 год | Козаки - Сын Андрея [10] |
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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