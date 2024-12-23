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Ярошенко Максим Михайлов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Ярошенко Максим Михайлов
Пол
муж
Возраст (лет)
60
Год рождения вычисленный
1782
Родственная связь
глава
Номер семьи
43
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 10
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 43
01 | Ярошенко Максим Михайлов: 60 лет | Козаки - глава |
02 | Ярошенко Екатерина Сидорова: 60 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Ярошенко Евдокия Максимова: 20 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Ярошенко Алексей Максимов: 25 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Ярошенко Мария Игнатиева: 23 года | Козаки - Жена Алексея [4] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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