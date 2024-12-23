Ярошенко Антоний Яковлев
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Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Ярошенко Антоний Яковлев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1839
- Родственная связь
- Сын Якова [5]
- Номер семьи
- 42а
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- Козаки
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 10
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 42а
01 | Ярошенко Филимон Михайлов: 50 лет | Козаки - Глава |
02 | Ярошенко Анна Яковлева: 49 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Ярошенко Евдокия Филимонова: 26 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Ярошенко Анастасия Филимонова: 22 года | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Ярошенко Яков Филимонов: 27 лет | Козаки - Сын главы [1] |
06 | Ярошенко Анна Семионова: 23 года | Козаки - Жена Якова [5] |
07 | Ярошенко Антоний Яковлев: 3 года | Козаки - Сын Якова [5] |
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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