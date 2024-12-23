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Ярошенко София Тимофеева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Ярошенко София Тимофеева
Пол
жен
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1841
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
40
Номер в семье
8
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 9 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 40
01 | Ярошенко Тимофей Саввин: 44 года | Козаки - глава |
02 | Ярошенко Стефанида Григориева: 39 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Ярошенко Михаил Тимофеев: 15 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Ярошенко Павел Тимофеев: 14 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Ярошенко Михаил Тимофеев: 12 лет | Козаки - Сын главы [1] |
06 | Ярошенко Константин Тимофеев: 8 лет | Козаки - Сын главы [1] |
07 | Ярошенко Никифор Тимофеев: 4 года | Козаки - Сын главы [1] |
08 | Ярошенко София Тимофеева: 1 год | Козаки - Дочь главы [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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