Евтушенко Василий Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвтушенко Василий Герасимов

Евтушенко Василий Герасимов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Евтушенко Василий Герасимов
Пол
муж
Возраст (лет)
12
Год рождения вычисленный
1830
Родственная связь
Сын Герасима [5]
Номер семьи
37
Номер в семье
7
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 9
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 37
01 | Евтушенко Иван Игнатов: 27 лет | Козаки - глава |
02 | Евтушенко Евфросиния Алексеева: 25 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Евтушенко Евфим Иванов: 5 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Евтушенко Параскева Иванова: 2 года | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Евтушенко Герасим Игнатов: 40 лет | Козаки - Брат главы [1] |
06 | Евтушенко Мария Корнилиева: 31 год | Козаки - Жена Герасима [5] |
07 | Евтушенко Василий Герасимов: 12 лет | Козаки - Сын Герасима [5] |
08 | Евтушенко Дамиан Герасимов: 10 лет | Козаки - Сын Герасима [5] |
09 | Евтушенко Иван Герасимов: 7 лет | Козаки - Сын Герасима [5] |
10 | Евтушенко Николай Герасимов: 1 год | Козаки - Сын Герасима [5] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.