Евтушенко Герасим Игнатов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Евтушенко Герасим Игнатов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 40
- Год рождения вычисленный
- 1802
- Родственная связь
- Брат главы [1]
- Номер семьи
- 37
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- Козаки
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 9
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 37
01 | Евтушенко Иван Игнатов: 27 лет | Козаки - глава |
02 | Евтушенко Евфросиния Алексеева: 25 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Евтушенко Евфим Иванов: 5 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Евтушенко Параскева Иванова: 2 года | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Евтушенко Герасим Игнатов: 40 лет | Козаки - Брат главы [1] |
06 | Евтушенко Мария Корнилиева: 31 год | Козаки - Жена Герасима [5] |
07 | Евтушенко Василий Герасимов: 12 лет | Козаки - Сын Герасима [5] |
08 | Евтушенко Дамиан Герасимов: 10 лет | Козаки - Сын Герасима [5] |
09 | Евтушенко Иван Герасимов: 7 лет | Козаки - Сын Герасима [5] |
10 | Евтушенко Николай Герасимов: 1 год | Козаки - Сын Герасима [5] |
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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