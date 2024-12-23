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Дехнич Агафия Григориева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Дехнич Агафия Григориева
Пол
жен
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1836
Родственная связь
Дочь Григория [2]
Номер семьи
35а
Номер в семье
5
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 9
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 35а
01 | Дехничева Мария Иванова: 65 лет | Козаки - Глава |
02 | Дехнич Григорий Прокофиев: 29 лет | Козаки - Сын главы [1] |
03 | Дехнич Мария Петрова: 27 лет | Козаки - Жена Григория [2] |
04 | Дехнич Параскева Григориева: 8 лет | Козаки - Дочь Григория [2] |
05 | Дехнич Агафия Григориева: 6 лет | Козаки - Дочь Григория [2] |
06 | Дехнич Сигклитикия Григориева: 3 года | Козаки - Дочь Григория [2] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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