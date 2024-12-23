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Коваленко Агрипина Дорофеева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Коваленко Агрипина Дорофеева
Пол
жен
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1828
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
33
Номер в семье
4
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 8 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 33
01 | Коваленко Дорофей Фомин: 58 лет | Козаки - глава |
02 | Коваленко Мария Мойсеева: 48 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Коваленко Параскева Дорофеева: 16 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Коваленко Агрипина Дорофеева: 14 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Коваленко Андрей Дорофеев: 13 лет | Козаки - Сын главы [1] |
06 | Коваленко Никифор Дорофеев: 8 лет | Козаки - Сын главы [1] |
07 | Коваленко Трофим Дорофеев: 25 лет | Козаки - Сын главы [1] |
08 | Коваленко Мария Евфимова: 21 год | Козаки - Жена Трофима [7] |
09 | Коваленко Евфросиния Трофимова: 1 год | Козаки - Дочь Трофима [7] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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