Коваленко Феодосий Иванов
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Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Коваленко Феодосий Иванов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1837
- Родственная связь
- Сын Ивана [7]
- Номер семьи
- 32а
- Номер в семье
- 9
- Сословие
- Козаки
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 8 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 32а
01 | Коваленко Емелиан Григориев: 31 год | Козаки - глава |
02 | Коваленко Мария Никитина: 29 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Коваленко Николай Емелианов: 11 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Коваленко Федор Емелианов: 8 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Коваленко Параскева Емелианова: 4 года | Козаки - Дочь главы [1] |
06 | Коваленко Алексей Емелианов: 2 года | Козаки - Сын главы [1] |
07 | Коваленко Иван Григориев: 29 лет | Козаки - Брат главы [1] |
08 | Коваленко Евфимия Романова: 31 год | Козаки - Жена Иванова [7] |
09 | Коваленко Феодосий Иванов: 5 лет | Козаки - Сын Ивана [7] |
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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