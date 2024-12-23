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Малишенко Павел

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Малишенко Павел
Пол
муж
Возраст (лет)
19
Год рождения вычисленный
1823
Родственная связь
Сын главы [1]
Номер семьи
29
Номер в семье
3
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 7 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 29
01 | Малишенкова Анна Пантелимонова: 42 года | Козаки - глава |
02 | Малишенко Андрей: 22 года | Козаки - Сын главы [1] |
03 | Малишенко Павел: 19 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Малишенко Марко: 17 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Малишенко Димитрий: 13 лет | Козаки - Сын главы [1] |
06 | Малишенко Евфросиния: 11 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
07 | Малишенко Яков: 8 лет | Козаки - Сын главы [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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