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Коваленко Иван Александров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Коваленко Иван Александров
Пол
муж
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1831
Родственная связь
Сын главы [1]
Номер семьи
27
Номер в семье
5
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 7 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 27
01 | Коваленко Александр Григориев: 44 года | Козаки - глава |
02 | Коваленко Улияния Космина: 41 год | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Коваленко Иван Александров: 17 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Коваленко Мария Александрова: 16 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Коваленко Иван Александров: 11 лет | Козаки - Сын главы [1] |
06 | Коваленко Данило Григориев: 27 лет | Козаки - Брат главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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