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Ничик Иван Андреев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Ничик Иван Андреев
Пол
муж
Возраст (лет)
22
Год рождения вычисленный
1820
Родственная связь
Брат главы [1]
Номер семьи
25
Номер в семье
4
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 7
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 25
01 | Ничик Самуил Андреев: 24 года | Козаки - Глава |
02 | Ничик Екатерина Павлова: 22 года | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Ничик Анастасия Самуилова: 1 год | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Ничик Иван Андреев: 22 года | Козаки - Брат главы [1] |
05 | Ничик Иван Андреев: 17 лет | Козаки - Брат главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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