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Ничик Евдокия Прокофиева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Ничик Евдокия Прокофиева
Пол
жен
Возраст (лет)
30
Год рождения вычисленный
1812
Родственная связь
Жена главы [1]
Номер семьи
23
Номер в семье
2
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 6 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 23
01 | Ничик Гордий Гаврилов: 30 лет | Козаки - Глава |
02 | Ничик Евдокия Прокофиева: 30 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Ничик Семион Гордиев: 9 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Ничик Анна Гордиева: 3 года | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Ничик Екатерина Гордиева: 6 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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