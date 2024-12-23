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Ничикова Екатерина Стефанова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Ничикова Екатерина Стефанова
Пол
жен
Возраст (лет)
54
Год рождения вычисленный
1788
Родственная связь
глава
Номер семьи
21
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 6 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 21
01 | Ничикова Екатерина Стефанова: 54 года | Козаки - глава |
02 | Ничик Семеон: 21 год | Козаки - Сын главы [1] |
Комментарий наборщика
Вдова
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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