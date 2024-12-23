Якименко Илия Дамианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкименко Илия Дамианова

Якименко Илия Дамианова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Якименко Илия Дамианова
Пол
муж
Возраст (лет)
32
Год рождения вычисленный
1810
Родственная связь
глава
Номер семьи
20
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 6
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 20
01 | Якименко Илия Дамианова: 32 года | Козаки - глава |
02 | Якименко Ксения Пантелимонова: 30 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Якименко Екатерина Илиева: 12 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Якименко Евдокия Илиева: 9 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Якименко Евфим Илиев: 7 лет | Козаки - Сын главы [1] |
06 | Якименко Прокопий Илиев: 5 лет | Козаки - Сын главы [1] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.