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Воликова Марфа Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Воликова Марфа Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
40
Год рождения вычисленный
1802
Родственная связь
глава
Номер семьи
18
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 5 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 18
01 | Воликова Марфа Иванова: 40 лет | Козаки - глава |
02 | Волик Иван: 22 года | Козаки - Сын главы [1] |
03 | Волик Даниил: 17 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Волик Петр: 12 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Волик Михаил: 9 лет | Козаки - Сын главы [1] |
Комментарий наборщика
Вдова
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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