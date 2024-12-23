Ничик Анна Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНичик Анна Антонова

Ничик Анна Антонова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Ничик Анна Антонова
Пол
жен
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1837
Родственная связь
Дочь Антона [6]
Номер семьи
16
Номер в семье
8
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 5 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 16
01 | Ничикова Агафия Якимова: 64 года | Козаки - глава |
02 | Ничик Федор Леонтиев: 30 лет | Козаки - Сын главы [1] |
03 | Ничик Параскева Яковлева: 28 лет | Козаки - Жена Федора [2] |
04 | Ничик Иоанн Федоров: 11 лет | Козаки - Сын Федора [2] |
05 | Ничик Феодора Федорова: 5 лет | Козаки - Дочь Федора [2] |
06 | Ничик Антон Леонтиев: 27 лет | Козаки - Сын главы [1] |
07 | Ничик Стефанида Игнатова: 27 лет | Козаки - Жена Антона [6] |
08 | Ничик Анна Антонова: 5 лет | Козаки - Дочь Антона [6] |
09 | Ничик Дария Антонова: 2 года | Козаки - Дочь Антона [6] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.