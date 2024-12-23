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Ничик Иоанн Федоров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Ничик Иоанн Федоров
Пол
муж
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1831
Родственная связь
Сын Федора [2]
Номер семьи
16
Номер в семье
4
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 5 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 16
01 | Ничикова Агафия Якимова: 64 года | Козаки - глава |
02 | Ничик Федор Леонтиев: 30 лет | Козаки - Сын главы [1] |
03 | Ничик Параскева Яковлева: 28 лет | Козаки - Жена Федора [2] |
04 | Ничик Иоанн Федоров: 11 лет | Козаки - Сын Федора [2] |
05 | Ничик Феодора Федорова: 5 лет | Козаки - Дочь Федора [2] |
06 | Ничик Антон Леонтиев: 27 лет | Козаки - Сын главы [1] |
07 | Ничик Стефанида Игнатова: 27 лет | Козаки - Жена Антона [6] |
08 | Ничик Анна Антонова: 5 лет | Козаки - Дочь Антона [6] |
09 | Ничик Дария Антонова: 2 года | Козаки - Дочь Антона [6] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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