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Раевский Гавриил Афанасиев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Раевский Гавриил Афанасиев
Пол
муж
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1824
Родственная связь
Сын главы [1]
Номер семьи
13
Номер в семье
5
Сословие
Приказные
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 5
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 13
01 | Раевский Афанасий Марков: 60 лет | Приказные - глава |
02 | Раевская Зеновия Федорова: 57 лет | Приказные - Жена главы [1] |
03 | Раевский Емелиан Афанасиев: 24 года | Приказные - Сын главы [1] |
04 | Раевский Андрей Афанасиев: 21 год | Приказные - Сын главы [1] |
05 | Раевский Гавриил Афанасиев: 18 лет | Приказные - Сын главы [1] |
06 | Раевский Иван Афанасиев: 12 лет | Приказные - Сын главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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