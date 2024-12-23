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Зайковска Анна Василиева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Зайковска Анна Василиева
Пол
жен
Возраст (лет)
50
Год рождения вычисленный
1792
Родственная связь
глава
Номер семьи
12в
Номер в семье
1
Сословие
Приказные
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 4 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 12в
01 | Зайковска Анна Василиева: 50 лет | Приказные - глава |
Комментарий наборщика
Вдова
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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