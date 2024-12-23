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Климов Филимон Даниилов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Климов Филимон Даниилов
Пол
муж
Возраст (лет)
27
Год рождения вычисленный
1815
Родственная связь
глава
Номер семьи
12а
Номер в семье
1
Сословие
Приказные
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 4 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 12а
01 | Климов Филимон Даниилов: 27 лет | Приказные - глава |
Комментарий наборщика
Умершего канцеляриста Даниила Климова сын
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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