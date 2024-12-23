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Маслова Иоанн Дионисиев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Маслова Иоанн Дионисиев
Пол
муж
Возраст (лет)
28
Год рождения вычисленный
1814
Родственная связь
глава
Номер семьи
11б
Номер в семье
1
Сословие
Приказные
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 4 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 11б
01 | Маслова Иоанн Дионисиев: 28 лет | Приказные - глава |
Комментарий наборщика
Умершего Коллежского регистратора Дионисия Иосифова Маслова
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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