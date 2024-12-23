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Мефодовский Дамиан Стефанов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Мефодовский Дамиан Стефанов
Пол
муж
Возраст (лет)
37
Год рождения вычисленный
1805
Родственная связь
глава
Номер семьи
10д
Номер в семье
1
Сословие
Военные
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 4
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 10д
01 | Мефодовский Дамиан Стефанов: 37 лет | Военные - глава |
02 | Мефодовская Зеновия Емелианова: 34 года | Военные - Жена главы [1] |
03 | Мефодовский Павел Дамианов: 12 лет | Военные - Сын главы [1] |
04 | Мефодовский Антон Дамианов: 10 лет | Военные - Сын главы [1] |
Комментарий наборщика
Отставной солдат
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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