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Ничикова Матрона

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Ничикова Матрона
Пол
жен
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1837
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
10г
Номер в семье
3
Сословие
Военные
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 4
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 10г
01 | Ничикова Мария Кирилова: 33 года | Военные - глава |
02 | Ничикова Параскева: 7 лет | Военные - Дочь главы [1] |
03 | Ничикова Матрона: 5 лет | Военные - Дочь главы [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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