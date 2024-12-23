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Педусова Феврония

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Педусова Феврония
Пол
жен
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1833
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
8
Номер в семье
5
Сословие
Военные
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 3
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 8
01 | Педусова Екатерина Федорова: 50 лет | Военные - глава |
02 | Педусова Феодосия: 23 года | Военные - Дочь главы [1] |
03 | Педусов Даниил: 18 лет | Военные - Сын главы [1] |
04 | Педусова Евдокия : 15 лет | Военные - Дочь главы [1] |
05 | Педусова Феврония: 9 лет | Военные - Дочь главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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