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Педусова Екатерина Федорова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Педусова Екатерина Федорова
Пол
жен
Возраст (лет)
50
Год рождения вычисленный
1792
Родственная связь
глава
Номер семьи
8
Номер в семье
1
Сословие
Военные
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 3
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 8
01 | Педусова Екатерина Федорова: 50 лет | Военные - глава |
02 | Педусова Феодосия: 23 года | Военные - Дочь главы [1] |
03 | Педусов Даниил: 18 лет | Военные - Сын главы [1] |
04 | Педусова Евдокия : 15 лет | Военные - Дочь главы [1] |
05 | Педусова Феврония: 9 лет | Военные - Дочь главы [1] |
Комментарий наборщика
Вдова, солдатка
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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