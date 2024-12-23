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Николенко Мария Герасимова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Николенко Мария Герасимова
Пол
жен
Возраст (лет)
12
Год рождения вычисленный
1830
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
Номер в семье
4
Сословие
Военные
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 2 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 5а
01 | Николенко Герасим Иванов: 59 лет | Военные - глава |
02 | Николенко Агафия Антонова: 48 лет | Военные - Жена главы [1] |
03 | Николенко Стефан Герасимов: 21 год | Военные - Сын главы [1] |
04 | Николенко Мария Герасимова: 12 лет | Военные - Дочь главы [1] |
05 | Николенко Павел Герасимов: 11 лет | Военные - Сын главы [1] |
06 | Николенко Евдокия Герасимова: 5 лет | Военные - Дочь главы [1] |
07 | Николенко Улияна Герасимова: 2 года | Военные - Дочь главы [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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