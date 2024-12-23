Николенко Стефан Герасимов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Николенко Стефан Герасимов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 21
- Год рождения вычисленный
- 1821
- Родственная связь
- Сын главы [1]
- Номер семьи
- 5а
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- Военные
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 2 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 5а
01 | Николенко Герасим Иванов: 59 лет | Военные - глава |
02 | Николенко Агафия Антонова: 48 лет | Военные - Жена главы [1] |
03 | Николенко Стефан Герасимов: 21 год | Военные - Сын главы [1] |
04 | Николенко Мария Герасимова: 12 лет | Военные - Дочь главы [1] |
05 | Николенко Павел Герасимов: 11 лет | Военные - Сын главы [1] |
06 | Николенко Евдокия Герасимова: 5 лет | Военные - Дочь главы [1] |
07 | Николенко Улияна Герасимова: 2 года | Военные - Дочь главы [1] |
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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