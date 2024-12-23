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Климов Иван Кирилов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Климов Иван Кирилов
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1839
Родственная связь
Сын главы [1]
Номер семьи
Номер в семье
3
Сословие
Военные
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 2
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 4б
01 | Климов Кирило Данилов: 32 года | Военные - глава |
02 | Климова Марфа Никитина: 22 года | Военные - Жена главы [1] |
03 | Климов Иван Кирилов: 3 года | Военные - Сын главы [1] |
04 | Климова Татияна Кирилова: 2 года | Военные - Дочь главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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