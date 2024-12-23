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Драников Матвей Алексеев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Драников Матвей Алексеев
Пол
муж
Возраст (лет)
83
Год рождения вычисленный
1759
Родственная связь
Отец главы [1]
Номер семьи
4
Номер в семье
4
Сословие
Военные
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 2
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 4
01 | Драников Александр Матвеев: 56 лет | Военные - глава |
02 | Драникова Анна Петрова: 42 года | Военные - Жена главы [1] |
03 | Драников Александр Александров: 20 лет | Военные - Сын главы [1] |
04 | Драников Матвей Алексеев: 83 года | Военные - Отец главы [1] |
Комментарий наборщика
Отставной майор
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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