Драникова Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДраникова Анна Петрова

Драникова Анна Петрова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Драникова Анна Петрова
Пол
жен
Возраст (лет)
42
Год рождения вычисленный
1800
Родственная связь
Жена главы [1]
Номер семьи
4
Номер в семье
2
Сословие
Военные
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 2
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 4
01 | Драников Александр Матвеев: 56 лет | Военные - глава |
02 | Драникова Анна Петрова: 42 года | Военные - Жена главы [1] |
03 | Драников Александр Александров: 20 лет | Военные - Сын главы [1] |
04 | Драников Матвей Алексеев: 83 года | Военные - Отец главы [1] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.