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Данилевская Анна Маркова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Данилевская Анна Маркова
Пол
жен
Возраст (лет)
61
Год рождения вычисленный
1781
Родственная связь
глава
Номер семьи
Номер в семье
1
Сословие
Духовные
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 2
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 3в
01 | Данилевская Анна Маркова: 61 год | Духовные - глава |
Комментарий наборщика
Вдова умершего священника Иоанна Данилевского
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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